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Болсонару подписал указ, ограничивающий соцсети в удалении контента

Вторник, 7 сентября 2021, 07:50
Болсонару подписал указ, ограничивающий соцсети в удалении контента

Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, направленный на ограничение полномочий социальных сетей по удалению учетных записей и контента.

Источник: BBC

Детали: BBC пишет, что Twitter и Facebook удалили множество сообщений президента и его сторонников, обозначив их как вводящие в заблуждение. Кроме того, YouTube удалил около 15 видео с канала, принадлежащего Болсонару, за распространение дезинформации о коронавирусе. Некоторые из удаленных сообщений включали видеоролики, в которых пропагандировалось использование против COVID-19 лекарств, эффективность которых против этой болезни не доказана.

Новый указ направлен на то, чтобы прояснить полномочия компаний социальных сетей по контролю над контентом на своих платформах. Технологические гиганты должны будут предоставить "справедливую причину и мотивацию", прежде чем удалять аккаунт или контент. Однако неясно, будет ли этот приказ выполнен.

Болсонару сказал, что изменение правил необходимо для борьбы с "произвольным удалением" профилей и это поможет защитить свободу слова.

Напомним: В частности 22 июля YouTube удалил видео с канала Болсонару, где распространяли дезинформацию о коронавирусе.

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Темы: Бразилиясоцсети
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