Самые опасные в плане эпидемии сейчас три области – Радуцкий
Наиболее опасная эпидемическая ситуация сейчас в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях, там могут усилить адаптивный карантин.
Источник: глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на согласительном совете парламента, МОЗ
Прямая речь: "Ситуация эпидемическая действительно в стране ухудшается. Мы не единственная страна, это в целом ситуация по миру. Мы сильно забыли о карантине...
Сегодня страна приближается к желтой зоне. Оранжевая и красная зона будут адаптированы только в тех областях, где есть проблема.
Самые опасные сегодня в плане эпидемии три области: Буковина, Львовская область и Винницкая область. Там, скорее всего, будет меняться цвет ограничений. Но в целом пока говорить о каком-то усилении ограничений в целом по стране рано".
Детали: В то же время, по данным Министерства здравоохранения две области уже три дня подряд не соответствуют "зеленой зоне" по динамике уровня госпитализаций – Львовская и Луганская.
Уровень заболеваемости по состоянию на 6 сентября наиболее превышен в Черновицкой и Луганской областях, а также в Киеве. Также выше установленного порога он в Херсонской, Тернопольской и Харьковской областях.
Радуцкий в выступлении также сказал, что "сегодня нет проблем с вакциной в стране, есть проблема с нежеланием людей вакцинироваться".
Поэтому он призвал нардепов не транслировать "личное мнение" на всю страну, выходя в эфиры.
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