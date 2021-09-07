Самые опасные в плане эпидемии сейчас три области – Радуцкий

Наиболее опасная эпидемическая ситуация сейчас в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях, там могут усилить адаптивный карантин.

Источник: глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на согласительном совете парламента, МОЗ

Прямая речь: "Ситуация эпидемическая действительно в стране ухудшается. Мы не единственная страна, это в целом ситуация по миру. Мы сильно забыли о карантине...

Сегодня страна приближается к желтой зоне. Оранжевая и красная зона будут адаптированы только в тех областях, где есть проблема.

Самые опасные сегодня в плане эпидемии три области: Буковина, Львовская область и Винницкая область. Там, скорее всего, будет меняться цвет ограничений. Но в целом пока говорить о каком-то усилении ограничений в целом по стране рано".

Детали: В то же время, по данным Министерства здравоохранения две области уже три дня подряд не соответствуют "зеленой зоне" по динамике уровня госпитализаций – Львовская и Луганская.

Уровень заболеваемости по состоянию на 6 сентября наиболее превышен в Черновицкой и Луганской областях, а также в Киеве. Также выше установленного порога он в Херсонской, Тернопольской и Харьковской областях.

Эпидемические зоны МОЗ

Радуцкий в выступлении также сказал, что "сегодня нет проблем с вакциной в стране, есть проблема с нежеланием людей вакцинироваться".

Поэтому он призвал нардепов не транслировать "личное мнение" на всю страну, выходя в эфиры.

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