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США готовят к передаче Украине еще один боевой катер

Вторник, 7 сентября 2021, 10:23
США готовят к передаче Украине еще один боевой катер
Экипаж, который готовится для службы на патрульном катере типа "Island". Фото с Facebook Посольства Украины в США

США в этом году передадут Украине патрульный катер типа Island.

Как пишет "Европейская правда", об этом посольство Украины в США сообщило на своей странице в Facebook.

В частности, посольство сообщило о прибытии очередного экипажа украинских моряков в город Мэриленд для прохождения обучения по управлению и эксплуатации судна.

Это пятый экипаж, который будет проходить обучение на территории Соединенных Штатов.

"Экипаж непосредственно учиться на патрульном катере, на котором заканчиваются ремонтно-восстановительные работы, и проходит плановая подготовка и техническое обслуживание к передаче ВМС ВС Украины в этом году" – сообщили в посольстве.

Напомним, Соединенные Штаты пообещали выделить до $60 млн военной помощи Украине накануне встречи Зеленского с Джо Байденом 1 сентября.

В марте Пентагон объявил о военной помощи Украине в размере $125 млн, в том числе два вооруженных патрульных катера, которые помогут стране защитить свои территориальные воды.

Темы: СШАУкраина
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