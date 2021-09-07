За несколько лет депутатства 70-летняя мать "слуги" приобрела недвижимости на 14,5 млн грн

За несколько лет депутатства "Слуги народа" Андрея Клочко его 70-летняя мать Наталия стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто стоимостью примерно 14,5 млн грн.

Источник: Bihus.Info

Детали: В августе 2021-го мать нардепа купила сразу две квартиры (на 200 и на 68 кв.м) и нежилое помещение (4,5 кв.м) в столичном ЖК Ривьера. Недвижимость матери нардепа должна стоить около 9,5 млн грн.

В апреле 2021-го женщина купила купила дом на 150 кв.м под Броварами в селе Победа. По этому адресу находится коттеджный поселок "Viva Village Town". На странице города в Facebook дома чуть меньшей площади предлагают за 1,8 млн грн.

В 2020-м женщина стала владелицей 24 соток в Блиставице, в 25 км от Киева. Участок находится на территории закрытого коттеджного городка посреди леса, с собственным озером.

Сейчас на участке ничего нет, но землю в этом месте продавали за 86 тыс. грн за сотку без коммуникаций. По такому прайсу участок матери нардепа должен был обойтись где-то в 2 млн грн.

Кроме того, в прошлом году женщина купила авто - Tesla Model X 2016 года выпуска. Цены на подобные машины на вторичном рынке стартуют от 1,2 млн грн.

У самого нардепа, если верить его же электронной декларации, собственного жилья нет.

Клочко прошел в Раду по спискам "Слуги народа". Он возглавляет комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

До парламента он был частным предпринимателем с основным видом деятельности - торговля книгами в спецмагазинах. Жена до сих пор занимается предпринимательской деятельностью, в прошлом году женщина задекларировала более 3,3 млн грн доходов.

Информация о матери нардепа отсутствует во всех бизнес-реестрах.

В комментарии журналистам Клочко сказал, что он не финансировал покупку недвижимости матери и посоветовал обращаться непосредственно к ней.