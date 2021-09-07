Зеленский: После операции в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских разведчиков с профессиональным праздником и отметил, что после операции в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир.

Источник: Twitter-страница президента

Прямая речь: "Военные разведчики играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы.

А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир! С Днем военной разведки".

Напомним: