Зеленский: После операции в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир
Вторник, 7 сентября 2021, 11:38
Президент Владимир Зеленский поздравил украинских разведчиков с профессиональным праздником и отметил, что после операции в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир.
Источник: Twitter-страница президента
Прямая речь: "Военные разведчики играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы.
А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир! С Днем военной разведки".
Напомним:
- Украинские военные, которые дислоцировались в аэропорту Кабула, провели смелую операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады.
- Спасательную операцию провели сотрудники главного управления разведки МОУ при содействии МИД и поддержке Офиса президента.
- Среди эвакуированных были граждане Украины, граждане других государств, в том числе представители ООН, члены правозащитных организаций, сотрудники изданий Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes и другие, а также люди, сотрудничавшие с коалиционным контингентом.
Украинская правда