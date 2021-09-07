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Зеленский: После операции в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир

Вторник, 7 сентября 2021, 11:38
Зеленский: После операции в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир
ФОТО: АРМІЯINFORM

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских разведчиков с профессиональным праздником и отметил, что после операции в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир.

Источник: Twitter-страница президента

Прямая речь: "Военные разведчики играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы.

А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир! С Днем военной разведки".

Напомним:

  • Украинские военные, которые дислоцировались в аэропорту Кабула, провели смелую операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады.
  • Спасательную операцию провели сотрудники главного управления разведки МОУ при содействии МИД и поддержке Офиса президента.
  • Среди эвакуированных были граждане Украины, граждане других государств, в том числе представители ООН, члены правозащитных организаций, сотрудники изданий Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes и другие, а также люди, сотрудничавшие с коалиционным контингентом.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийАфганистан
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