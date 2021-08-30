Украинские военные провели эвакуацию переводчиков из Кабула после неудачных попыток Канады и США

Украинские военные, которые дислоцировались в аэропорту Кабула, провели смелую операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет канадское издание The Globe and Mail.

Операция по спасению переводчиков была проведена рано утром в пятницу в Кабуле, через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана, и через несколько часов после теракта у ворот Международного аэропорта Хамида Карзая.

После нападения США заявили, что в аэропорт позволят въезд только иностранным гражданам, но не афганцам, которые имеют визу.

Несмотря на это ограничение, а также растущие риски для сил коалиции накануне запланированного вывода последних сил США 31 августа, украинские военные пешком вышли в город, чтобы сопровождать две микроавтобуса с переводчиками, которые направлялись в Канаду, и их семьями, всего 19 человек - на аэродром.

У солдат были фотографии номерных знаков микроавтобусов, и они окружили и сопровождали транспортные средства в течение последних 600 метров до аэропорта.

"Конвой вошел в аэропорт, потому что украинцы вышли. Мы просто прислали им номерные знаки наших транспортных средств... и они пришли на местный рынок, чтобы найти нас. Они сказали: "Украина?", мы: "Да!", и они провели нас внутрь", - рассказал Мохаммед Шариф Шараф, 49-летний отец пяти детей, который провел 10 лет в качестве переводчика, помогая The Globe освещать роль Канады в войне за Афганистан.

Две предыдущие попытки, спланированные канадскими военными до вылета из аэропорта Кабула, не дали результата и не позволили завезти группу Шарафа в аэропорт, как и другая попытка, организованная Государственным департаментом США. Эти операции опирались на то, что афганцы и их семьи смогут добраться до определенных пунктов встречи у ворот аэропорта, что оказалось невозможным на фоне хаоса.

"Украинская операция была успешной там, где другие провалились, потому что украинские военные перебросили в город спецназовцев пешком, чтобы провести спасательные операции. Эвакуированные заявили, что были потрясены тем, что украинские войска пошли на риск, чтобы спасти их, чего не сделали канадские и американские силы", - говорится в статье.

"Все были удивлены. В прошлом месяце я старался, чтобы нас кто-то завел. Мы спросили американцев, канадцев, катаров, всех - и решения не было. Они боялись выйти. Украинские солдаты были для нас ангелами. Они сделали чрезвычайную работу. У них большие сердца", - сказал Джавед Хакмаль, 33-летний отец четырех детей, два года работавший с канадским спецназом в Кандагаре.

Напомним, Украина эвакуировала всех своих граждан, которые изъявили такое желание и вышли на контакт с МИД.