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Руководительница посольства США рассказала о "химии" встречи Байдена и Зеленского

Вторник, 7 сентября 2021, 11:45
Руководительница посольства США рассказала о химии встречи Байдена и Зеленского
Кристина Квин. фото - Радио Свобода

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин говорит, что встреча президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского станет началом к ​​гораздо более интенсивного раунда переговоров по ряду различных тем.

Источник: Квин в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Встреча лидеров, безусловно, имеет большое символическое вес, впрочем, им все не ограничивается. Эта встреча станет началом к ​​гораздо более интенсивному раунду переговоров по ряду различных тем. В Комиссии стратегического партнерства обсудят широкий спектр проблем, но параллельно будет происходить диалог по энергетике и климату, будут также отдельные переговоры по вопросам безопасности, а торговлей будет заниматься Консультативная группа по торговле и инвестированию.

Переговоры начнутся осенью этого года или в начале следующего. На этих встречах наши эксперты совместно работать для углубления отношений между странами".

Детали: По словам Квин, последующие месяцы и годы стороны также будут заниматься внедрением договоров в очень разных сферах: безопасности, энергетической, экономической и торговой, о подписании которых было объявлено в рамках встречи.

Также временный поверенный ответила утвердительно на вопрос, была ли установлена между президентами США и Украины положительная связь, "химия", так сказать.

Прямая речь: "Да, я это чувствовала именно так! Этот разговор был откровенным и честным, что мне очень понравилось. Были обсуждены именно те проблемы, которые интересовали обоих президентов. Для этого необходимы уверенность и доверие. Это иллюстрирует крепкие хорошие отношения. Поэтому, мне показалось, что энергия на встрече была достаточно позитивная".

Знать больше: Визит в США является большой ответственностью для Зеленского: О чем договорились президенты Украины и США?

Предыстория:

  • С 31 августа по 2 сентября длился визит президента Украины Владимира Зеленского в США.
  • В совместном заявлении двух стран во время визита президента Владимира Зеленского в США речь идет об активизации работы Комиссии стратегического партнерства, призыве России прекратить агрессию, подтверждение предоставления помощи в сфере безопасности Киеву и сотрудничестве в секторе обороны.
  • Соединенные Штаты планируют выделить Украине до конца 2021 года 463 миллиона долларов на воплощение реформ.

Темы: СШАБайденЗеленский
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