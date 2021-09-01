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США пообещали Украине почти $500 млн на реформы

Среда, 1 сентября 2021, 22:48
Фото: AP / Susan Walsh

Соединенные Штаты планируют выделить Украине до конца 2021 года 463 миллиона долларов на воплощение реформ.

Источник: совместное заявление США и Украины, опубликованное на сайте украинского президента

Детали: В заявлении отмечается, что правительство США с 2014 года предоставило Украине на реформы почти 2 миллиарда долларов помощи и планирует выделить еще более 463 миллионов долларов помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.

С целью проведения реформ, которые усиливают ее демократические институты, укрепляют права человека и обеспечивают справедливость, Украина разрабатывает амбициозный и всеобъемлющий План трансформации, который будет рассмотрен на следующем заседании Комиссии стратегического партнерства.

Напомним: 1 сентября во Белом доме проходит встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Украинская правда
Темы: СШАУкраинареформыденьги
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