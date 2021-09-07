Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минздрав инициирует усиление карантина уже с 13 сентября: подали Шмыгалю ходатайство

Вторник, 7 сентября 2021, 12:21
Минздрав инициирует усиление карантина уже с 13 сентября: подали Шмыгалю ходатайство
фото: Ельдар Сарахман, УП

Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с "зеленого" на "желтый" уровень эпидемической безопасности и, как следствие, с 13 сентября усилить карантинные ограничения.

Источник: комментарий главы Минздрава Виктора Ляшко канала "Украина 24"

Прямая речь: "У нас состоялось несколько правительственных встреч и совещаний, которые четко показывают, что Украина уже сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну из зеленого уровня эпидемической опасности в желтый.

Мы от Минздрава подали ходатайство в Кабмин, что на текущей неделе состоится комиссия техно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. И скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет на желтый уровень эпидемической безопасности.

Соответственно, будут установлены дополнительные ограничения, которые предусмотрены для желтого уровня и касаются в основном массовых мероприятий".

Детали: Министр пояснил, что согласно постановлению, на желтый уровень переходит сразу вся Украина.

Если местами происходит ухудшение до оранжевого или красного уровня, страна переходит к региональному распределению на зоны.

Сейчас опасности перехода на оранжевый или красный уровень нет ни в одном регионе Украины.

Ляшко также рассказал, как будут работать школы, детсады и транспорт с 13 сентября.

По словам министра, в желтом уровне ограничений для работы общественного транспорта не будет.

Относительно образовательных учреждений, то Ляшко сказал, что по нормам, такие школы будут работать офлайн, если 80% педагогов вакцинированы против коронавируса. Если эта норма не соблюдена, то школа переходит в онлайн-режим.

7 сентября первый заместитель главы фракции Александр Корниенко заявил, что фракция "Слуга народа" обратится в "полуформальном порядке" в Кабмин с просьбой до конца текущей недели предоставить информацию по поводу возможного введения локдауна.

При "желтой" зоне на территории страны следует обязательно соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м, а также запрещается:

  • проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв.м. площади здания или территории,
  • заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,
  • ограничения по времени работы заведений отсутствуют.
 

Читайте также Будет ли осенью локдаун, какие вакцины можно смешивать и как близко подобралась "Дельта" – рассказывает санврач Кузин

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинздравкарантинкоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Минздрав
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Что делать, если у Helsi появились фейковые визиты к врачу – объясняет Минздрав
Последние новости
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: