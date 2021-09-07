Минздрав инициирует усиление карантина уже с 13 сентября: подали Шмыгалю ходатайство

Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с "зеленого" на "желтый" уровень эпидемической безопасности и, как следствие, с 13 сентября усилить карантинные ограничения.

Источник: комментарий главы Минздрава Виктора Ляшко канала "Украина 24"

Прямая речь: "У нас состоялось несколько правительственных встреч и совещаний, которые четко показывают, что Украина уже сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну из зеленого уровня эпидемической опасности в желтый.

Мы от Минздрава подали ходатайство в Кабмин, что на текущей неделе состоится комиссия техно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. И скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет на желтый уровень эпидемической безопасности.

Соответственно, будут установлены дополнительные ограничения, которые предусмотрены для желтого уровня и касаются в основном массовых мероприятий".

Детали: Министр пояснил, что согласно постановлению, на желтый уровень переходит сразу вся Украина.

Если местами происходит ухудшение до оранжевого или красного уровня, страна переходит к региональному распределению на зоны.

Сейчас опасности перехода на оранжевый или красный уровень нет ни в одном регионе Украины.

Ляшко также рассказал, как будут работать школы, детсады и транспорт с 13 сентября.

По словам министра, в желтом уровне ограничений для работы общественного транспорта не будет.

Относительно образовательных учреждений, то Ляшко сказал, что по нормам, такие школы будут работать офлайн, если 80% педагогов вакцинированы против коронавируса. Если эта норма не соблюдена, то школа переходит в онлайн-режим.

7 сентября первый заместитель главы фракции Александр Корниенко заявил, что фракция "Слуга народа" обратится в "полуформальном порядке" в Кабмин с просьбой до конца текущей недели предоставить информацию по поводу возможного введения локдауна.

При "желтой" зоне на территории страны следует обязательно соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м, а также запрещается:

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв.м. площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,

ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

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