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Президентский рейтинг: Зеленский больше чем вдвое опережает конкурентов

Вторник, 7 сентября 2021, 12:20

Лидером президентского рейтинга остается действующий президент Владимир Зеленский.

Источник: результаты социологического исследования, проведенного 2-4 сентября Социологической группой "Рейтинг"

Дословно: "Если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 31,1% проголосовали бы за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором) по сравнению с началом августа его рейтинг вырос с 27 до 31%.

13,3% поддержали бы П.Порошенко, 10,9% - Ю.Бойко, 9,2% - Ю.Тимошенко, 6,1% - И.Смешко, 5,7% - В.Гройсмана, 5,7% - Е. Мураева, 4,1% - О. Ляшко, 3,7% - Д.Разумкова, 3,1% - Яценюка. Поддержка других кандидатов ниже 2%".

"Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 50% опрошенных, не доверяют - 48%, таким образом политик вернул положительный баланс доверия, который имел в течение первого года правления".

 

Детали: Опрос проходил среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Украинская правда
Темы: Зеленскийрейтинг
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