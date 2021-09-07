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Свежий рейтинг политических партий: четверку лидеров возглавляет "Слуга народа"

Вторник, 7 сентября 2021, 12:22

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, лучшие шансы пройти в парламент имели бы 4 политсилы.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 2 - 4 сентября 2021 года

Детали: Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" - 14,1%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%.

 
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Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию "Сила и честь" поддерживают 4,9%, партию Мураева "Наши" - 4,7%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,5%, Радикальную партию О.Ляшко - 4,2%, партию Шария - 3,6%, "УДАР Виталия Кличко" - 3,4%, условную партию Притулы - 3,2%.

Рейтинг других партий - до 3%.

 

Дополнительно: Опрос проводился 2-4 сентября 2021 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров) социологи опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Украинская правда
Темы: Верховная Радасоциология
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