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Трухин заявил, что во время ДТП был трезв. Об остальном молчит, потому что "запретили следователи"

Вторник, 7 сентября 2021, 12:45
Трухин в кулуарах Верховной Рады. фото с сайта "Укринформ"

Член депутатской фракции "Слуга народа" Александр Трухин утверждает, что не был в нетрезвом состоянии, когда случилось одиозное ДТП 23 августа, и заявил, что ни его помощники не имеют отношения к ситуации с удалением новостей из изданий.

Источник: Трухин в кулуарах парламента журналистам, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я самостоятельно ознакомился с этой информацией. На самом деле удалили не из 30-ти, а, по-моему, даже более чем из 60-ти или 70-ти медиа... По поводу удаления, я не ставил по поводу себя никакой информации ни за деньги, ни без денег...

Следовательно, ни я, ни мои помощники, ни люди мне известные не заказывали и не снимали новостей. У меня просьба к журналистам разобраться, я чем смогу тоже помогу. И если были такие факты, что за деньги или без денег кто-то снимал какие-то новости, я считаю это недопустимым".

Детали: При этом Трухин сказал, что понимает, кому были выгодны "фейк-новости и манипуляции со снятием новостей", не называя при этом фамилий.

Народный депутат заявил, что следователи и адвокаты запретили ему комментировать ход расследования.

На уточняющий вопрос о том, не считает ли он необходимым на время следствия сложить полномочия заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и руководителя ячейки партии "Слуга народа" в Полтавской области, Трухин ответил, что "это никоим образом абсолютно не связанные вещи".

Вместе с тем депутат подчеркнул, что ему боятся нечего, поскольку он не считает себя виновным, а также пожаловался на беспрецедентное давление на его семью, которое оказывается средствами массовой информации.

Прямая речь: "Я абсолютно честный человек. Когда будут подготовлены все материалы следствия, я выйду на брифинг... Хотел на самом деле собрать брифинг, но и следовали, и адвокаты запретили что-либо комментировать... Я могу вам с полной уверенностью сказать, что пьяный я не был".

Темы: Слуга народаДТП
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