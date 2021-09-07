Украинцы дали оценку военному параду на День Независимости
Среди официальных мероприятий ко Дню Независимости 44% опрошенных положительно оценили военный парад.
Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"
Дословно: "Среди официальных мероприятий ко Дню Независимости, опрошенные лучше всего оценили военный парад в Киеве (44% - положительно).
Мини-фильм "ДНК Украины" положительно оценили 38%, выступление президента Зеленского на параде - 36%, праздничный концерт на стадионе "Олимпийский" в Киеве - 29%".
Детали: Среди респондентов, которые видели эти мероприятия, лучшие оценки получил мини-фильм "ДНК Украины" (67%).
Опрос провела соцгруппа "Рейтинг" в течение 2-4 сентября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Метод исследования: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.