Украинцы дали оценку военному параду на День Независимости

Среди официальных мероприятий ко Дню Независимости 44% опрошенных положительно оценили военный парад.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Дословно: "Среди официальных мероприятий ко Дню Независимости, опрошенные лучше всего оценили военный парад в Киеве (44% - положительно).

Мини-фильм "ДНК Украины" положительно оценили 38%, выступление президента Зеленского на параде - 36%, праздничный концерт на стадионе "Олимпийский" в Киеве - 29%".

Детали: Среди респондентов, которые видели эти мероприятия, лучшие оценки получил мини-фильм "ДНК Украины" (67%).

Опрос провела соцгруппа "Рейтинг" в течение 2-4 сентября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод исследования: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.