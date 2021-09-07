Мэр Ивано-Франковска поручил выплачивать помощь невакцинированным в последнюю очередь

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив распорядился требовать от тех, кто обращается за материальной помощью, указывать информацию о вакцинации.

Источник: Zaxid.net, который приводит слова Марцинкива с оперативного совещания в Ивано-Франковской мэрии, сайт мерии

Детали: Во время совещания в мэрии директор департамента социальной политики Василий Семанюк сообщил, что с начала 2021 года почти 11 тысяч жителей общины получили материальной помощи на общую сумму более 18 млн грн, из них - около четырех тысяч получили более 11 млн грн именно на лечение коронавируса.

Марцинкив реагируя заметил, что это большие суммы и поручил уточнять жители, которые просят помощь на лечение от Covid-19 были вакцинированы.

Прямая речь Марцинкива: "Теперь если обращаются за материальной помощью, пусть указывают, были ли вакцинированы. Если человек был вакцинирован и заболел, это одно дело. Но если не воспользовался этим правом и обращается за помощью... Когда не было вакцины, то это понятно.

Пожалуйста, пусть теперь это указывают, и от этого будет зависеть материальная помощь".

Уточнение из сообщения мэрии: В то же время в сообщении городского совета Ивано-Франковска указывается, что "Руслан Марцинкив поручил при подготовке решений на выделение материальной помощи тем, кто заболел Covid-19 указывать вакцинирован ли человек. Ведь, в первую очередь и положительно будут рассмотрены заявления тех людей, которые является вакцинированными".