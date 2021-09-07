Болгарин, осужденный в ЕС к 16,5 годам тюрьмы, выращивал коноплю в Киеве

Прокуратура совместно с Нацполицией задержала иностранца, который находится в международном розыске.

Источник: Киевская городская прокуратура, НПУ

Детали: По данным следствия, 55-летний иностранец (по данным УП - гражданин Болгарии -ред) за отмывание денег и распространение накротиков осужден трибуналом Румынии к 10,5 годам лишения свободы. А в Болгарии за аналогичные преступления он получил 6 лет тюрьмы.

После побега злоумышленник был объявлен в международный розыск.

Украинские правоохранители установили, что разыскиваемый преступник поселился недалеко от Киева в арендованном доме, используя поддельные документы.

6 сентября этого мужчину задержали.

Кроме этого, в ходе проведения обысков была обнаружена нарколаборатория. Правоохранители изъяли около 300 кустов конопли, 39 пакетов высушенных растений, а также оборудование для их выращивания.

Сейчас решается вопрос о временном аресте и начале процедуры экстрадиции.