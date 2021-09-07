Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгарин, осужденный в ЕС к 16,5 годам тюрьмы, выращивал коноплю в Киеве

Вторник, 7 сентября 2021, 16:14
Болгарин, осужденный в ЕС к 16,5 годам тюрьмы, выращивал коноплю в Киеве

Прокуратура совместно с Нацполицией задержала иностранца, который находится в международном розыске.

Источник: Киевская городская прокуратура, НПУ

Детали: По данным следствия, 55-летний иностранец (по данным УП - гражданин Болгарии -ред) за отмывание денег и распространение накротиков осужден трибуналом Румынии к 10,5 годам лишения свободы. А в Болгарии за аналогичные преступления он получил 6 лет тюрьмы.

После побега злоумышленник был объявлен в международный розыск.

Украинские правоохранители установили, что разыскиваемый преступник поселился недалеко от Киева в арендованном доме, используя поддельные документы.

6 сентября этого мужчину задержали.

Кроме этого, в ходе проведения обысков была обнаружена нарколаборатория. Правоохранители изъяли около 300 кустов конопли, 39 пакетов высушенных растений, а также оборудование для их выращивания.

Сейчас решается вопрос о временном аресте и начале процедуры экстрадиции.

Украинская правда
Темы: Киевкриминалпрокуратураполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Киев
Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве - проверка
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
Последние новости
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
Все новости...
Реклама: