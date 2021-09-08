Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Экс-посол США в России: "Минск" не упоминается в договоренности Вашингтона и Киева не случайно

Среда, 8 сентября 2021, 07:33

Бывший посол США в России и экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что в заявлении президентов Украины и США не упоминаются "Минские договоренности" не случайно: Штаты осознают, что необходима определенная модификация "Минска".

Источник: Александр Вершбоу на конференции "Зеленский наконец получил свой визит в Белый дом - Что теперь?", которого цитирует ZN

Прямая речь: "Это позитивный сигнал для Украины, в отличие от упоминаний о "формуле Штайнмайера", что играет больше в пользу россиянам, или длительной "мантры" о том, что только Минские договоренности должны быть основой для мирного урегулирования".

Знать больше: "Джавелин", план реформ и $3 млрд для бизнеса: текст договоренности лидеров Украины и США

Выход из ловушки Минских договоренностей: как вернуться к международному праву

Напомним:

  • В совместном заявлении Украины и США речь идет об активизации работы Комиссии стратегического партнерства, призыве России прекратить агрессию, подтверждении предоставления помощи по безопасности Киеву и сотрудничестве в секторе обороны.
  • В частности, Штаты объявляют о новом пакете помощи  по безопасности в объеме 60 млн долларов, что включает бронебойные системы "Джавелин" и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование.

Темы: СШАМинские соглашения
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский готовится к новому визиту в США

В Офисе Зеленского заявили, что CNN опубликовало "дезу" ФСБ по "вагнеровцам"

В Мьянме обвинили Украину в поставках оружия их хунте: Укроборонпром отмахнулся

видео "Арбалетчицу" из Полтавы отправили под арест: говорит, ее буллили

фото, видеоНочная ДТП: майор полиции врезался в грузовик

Рада не поддержала обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО

Все новости...
США
В больницах США — на 300% больше больных COVID-19, чем год назад
США не будут спешить с признанием нового правительства Афганистана
Посол предостерегла Раду от намерения просить Штаты о статусе основного союзника вне НАТО
Последние новости
17:39
Гривня стабильна на закрытии межбанка
17:29
Оккупанты бросили в ШИЗО крымского татарина, который недавно переболел на COVID-19
17:17
Тысячи компаний хотят обязать платить страхование за вред окружающей среде
17:16
Это провокация: Украинская разведка ответила на обвинения России в "диверсиях" в Крыму
17:03
Минэнерго инициирует закупку 1 миллиона тонн угля для "Центрэнерго" за счет Госрезерва
17:02
Самая молодая жертва COVID-19 в Украине: умерла девочка, которой исполнился 21 день
16:50
видео"Поменяй на доллары": СБУ обнародовала доказательства взятки начальнику Летной академии
16:43
"Укрзализныця" сокращает бронь: дополнительно появится 3 тысячи билетов
16:21
В Украине вдвое увеличат премии лучшим учителям года
16:08
Зеленский готовится к новому визиту в США
Все новости...