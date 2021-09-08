Экс-посол США в России: "Минск" не упоминается в договоренности Вашингтона и Киева не случайно
Бывший посол США в России и экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что в заявлении президентов Украины и США не упоминаются "Минские договоренности" не случайно: Штаты осознают, что необходима определенная модификация "Минска".
Источник: Александр Вершбоу на конференции "Зеленский наконец получил свой визит в Белый дом - Что теперь?", которого цитирует ZN
Прямая речь: "Это позитивный сигнал для Украины, в отличие от упоминаний о "формуле Штайнмайера", что играет больше в пользу россиянам, или длительной "мантры" о том, что только Минские договоренности должны быть основой для мирного урегулирования".
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Выход из ловушки Минских договоренностей: как вернуться к международному праву
Напомним:
- В совместном заявлении Украины и США речь идет об активизации работы Комиссии стратегического партнерства, призыве России прекратить агрессию, подтверждении предоставления помощи по безопасности Киеву и сотрудничестве в секторе обороны.
- В частности, Штаты объявляют о новом пакете помощи по безопасности в объеме 60 млн долларов, что включает бронебойные системы "Джавелин" и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование.