В Украине за сутки 2 772 больных COVID и 1 017 госпитализированных

7 сентября в Украине зафиксировали 2 772 новых случая заболевания коронавирусной болезни и 60 летальных случаев в результате осложнений, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1 017 человек, выздоровели 1 411 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 254 ребенка (9,16%) и 46 медработников (1,66%).

Больше всего случаев заболевания за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 28 990 человек, методом ИФА – 8 110 человек, экспресс-тестами – 30 291 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 303 276 человек, из них 2 216 017 человек выздоровели (96,21%), а 54 114 человек умерли (2,35%).

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