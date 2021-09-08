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Байден продлил режим ЧС из-за угрозы вмешательства в выборы в США

Среда, 8 сентября 2021, 08:38
Байден продлил режим ЧС из-за угрозы вмешательства в выборы в США
Фото Байдена из открытых источников

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден продлил еще на год режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы США.

Источник: сообщение на сайте Белого дома

Прямая речь Байдена: "Я продлеваю на 1 год национальный режим чрезвычайной ситуации, объявленный указом 13848 в отношении угрозы иностранного вмешательства в выборы США или подрыва общественного доверия к выборам в Соединенных Штатах".

Детали: 12 сентября 2018 года президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США в связи с угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, которую представляет риск иностранного вмешательства в выборы в США или подрыва общественного доверия к ним.

Отмечается, что нет доказательств того, что иностранное государство изменила результаты голосования на каких-либо выборах в США, но исторически иностранные державы "стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки".

Также отмечается, что в последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства. 

"Способность лиц, находящихся полностью или частично за пределами Соединенных Штатов, вмешиваться в выборы в США или подрывать доверие общественности к ним, в том числе посредством несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и кампаний или скрытого распространения пропаганды и дезинформации, продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Байдена.

Поэтому чрезвычайные меры должны продолжаться и после 12 сентября 2021 года. 

Алена Рощенко, УП

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Темы: СШАвиборыБайден
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