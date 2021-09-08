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Глава ВАКС рассказала, как нардеп просил ее повлиять в деле

Среда, 8 сентября 2021, 09:32
Фото пресс-службы ВАКС

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич заявила, что получила "предложение" от народного депутата избрать конкретную меру пресечения подозреваемому.

Источник: Танасевич в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Танасевич на вопрос, обращались ли к ней лично как к главе ВАКС с просьбой содействовать в рассмотрении дела для конкретного результата: "До недавнего времени нет, и так должно быть.

Но в августе 2021 года поступило обращение народного депутата Украины ко мне как главе суда, с предложением об избрании конкретной меры пресечения в рамках указанного уголовного производства в отношении идентифицированного ним лица".

Детали: Глава ВАКС отметила, что это случилось впервые за 2 года работы суда.

Танасевич добавила, что она, как того требует закон, "немедленно обратилась в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность правосудия". 

По ее словам, ВСП принял решение обратиться к Верховной Раде "для принятия мер по недопущению действий, которые могут быть расценены как вмешательство в деятельность судей при осуществлении правосудия".

По данным "Интерфакс-Украина" к главе ВАКС обращался нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук в контексте уголовного производства по подозрению экс-главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна в получении неправомерной выгоды.

Речь шла о подозреваемом – частном предпринимателе, который, по предварительной информации, давал взятку, и является свидетелем по делу Мунтяна.

 

Темы: Антикоррупционный судВерховная РадаСлуга народа
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