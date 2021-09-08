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В РФ на учениях погиб глава МЧС

Среда, 8 сентября 2021, 12:52
В РФ на учениях погиб глава МЧС
Евгений Зиничев (фото: МЧС РФ)

Российский министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях.

Источник: российские издания "РИА Новости", РБК

Дословно: "С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев".

Детали: По словам одного из источников, Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы.

Съёмки были во время учений для учебного фильма МЧС. Сотрудник съемочной группы также погиб.

Зиничев возглавлял министерство с 2018 года.

Ему было 55 лет.

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Темы: Росcия
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