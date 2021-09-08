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Рада призывает мир помешать России проводить выборы в Крыму и привлекать к ним жителей ОРДЛО

Среда, 8 сентября 2021, 13:13
Рада призывает мир помешать России проводить выборы в Крыму и привлекать к ним жителей ОРДЛО
фото РИА Новости

Верховная Рада призывает международное сообщество предостеречь Россию от проведения выборов в Государственную Думу РФ в оккупированном Крыму, исключить участие в них жителей ОРДЛО и не признавать легитимность выборов, намеченных на 19 сентября 2021 года.

Источник: заседание Верховной Рады, сайт парламента

Детали: 318 народных депутатов поддержали в целом постановление об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Государственную Думу Российской Федерации в оккупированной АР Крым и Севастополе и с привлечением к голосованию граждан Украины из оккупированной части Донецкой и Луганской областей (№ 5497).

Верховная Рада констатирует, что намерение оккупантов незаконно провести 19 сентября выборы в Госдуму РФ в Крыму и привлечение к участию в выборах граждан Украины с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которым принудительно выдали российские паспорта, являются нарушением Конституции и законодательства Украины.

Также это противоречит основным принципам и нормам международного права, Устава Организации Объединенных Наций, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" N 68/262, принятой 27 марта 2014 года на 68-й сессии ГА ООН, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и других международно-правовых актов.

Поэтому Верховная Рада обращается к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, ОБСЕ, Европейского Союза, НАТО, других международных организаций, парламентских ассамблей, иностранных парламентов и правительств и призывает:

  1. Применить все необходимые средства, чтобы предостеречь органы власти и оккупационную администрацию Российской Федерации от проведения выборов в Государственную Думу на временно оккупированной территории Украины – Автономной Республике Крым и городе Севастополе и сделать невозможным участие в выборах граждан Украины, проживающих на оккупированной части Донбасса.
  2. Не признать легитимность выборов в Государственную Думу Российской Федерации 19 сентября 2021 года и ее дальнейших решений при проведении голосования на временно оккупированной части территории Украины.
  3. Применить санкции против представителей органов власти и оккупационной администрации Российской Федерации, которые привлекают граждан Украины на оккупированных территориях к выборам в Государственную Думу, и тем самым нарушают суверенитет Украины.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Верховная РадаКрымДонбассРосcиявиборы
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