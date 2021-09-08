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Российский и украинский МИД обменялись комментариями про снос знака дружбы Киева и Москвы

Среда, 8 сентября 2021, 13:09

После того, как российский МИД заявил, что снос в Киеве памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы подтверждает, что украинская власть навязывает населению ненависть ко всему, что связано с Россией, украинский МИД напомнил, что "дружба на танках не строится".

Источник: комментарий пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, комментарий пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой

Детали: Захарова заявила, что снос монумента "вызывает только сочувствие". А в украинском МИД напомнили, что "дружба на танках не строится".

Прямая речь Захаровой: "С горечью наблюдаем, как нынешний киевский режим упорно навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России. Планомерно осуществляется демонтаж всего, что могло бы напоминать об исторической общности наших стран.

В очередной раз призываем украинские власти прекратить циничный эксперимент над украинским и русским народами. В погоне за разрушением собственных исторических корней можно легко нанести непоправимый ущерб и собственной государственности".

Ответ украинского МИД: "Реакция МИД РФ на демонтаж памятного знака о дружбе Киева и Москвы на улице Маршала Якубовского вызывает удивление. Поборники исторических связей до сих пор не поняли, что дружба на танках не строится.

Развязанная из Москвы вооруженная агрессия против Украины унесла тысячи украинских жизней, десятки тысяч людей остались с искалеченными судьбами, сотни тысяч вынуждены жить в условиях перманентной угрозы жизни и здоровью на оккупированных территориях. Памятный знак, установленный в 2001 году, не отражает реалии сегодняшнего дня.

Уверен, что в Киеве найдется место для другого монумента: зафиксировать покаяния России за все то горе, которое она принесла на украинскую землю. Исправлять исторические ошибки никогда не поздно".

Предыстория:

6 сентября памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, находился в столице в сквере по улице Маршала Якубовского, 8 демонтировали.

Темы: КиевРосcия
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