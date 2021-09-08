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ЕС выразил протест Беларуси из-за 50-кратного увеличения количества мигрантов

Среда, 8 сентября 2021, 15:06
ЕС выразил протест Беларуси из-за 50-кратного увеличения количества мигрантов
Фото с Twitter ЕП

Представительство Европейского союза в Беларуси заявило демарш Министерству иностранных дел в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Беларуси в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении миссии на странице в Facebook.

"Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми. Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин", – говорится в заявлении.

ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях, и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику.

"Нерегулярная миграция не может быть предметом торга", – подчеркивается в заявлении представительства ЕС.

Напомним, Сейм Польши не стал отменять постановление президента о чрезвычайном положении вдоль границы с Беларусью из-за мигрантов.

Темы: ЕСБеларусьмиграция
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