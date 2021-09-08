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В Украину пришло "бабье лето": что это такое - объясняют синоптики

Среда, 8 сентября 2021, 18:04
В Украину пришло бабье лето: что это такое - объясняют синоптики
бабье лето. фото из открытых источников

В Украине после первых осенних заморозков наступает так называемое "бабье лето".

Источник: Украинский гидрометцентр в Facebook

Дословно: "В этом году в Украине мы будем наблюдать бабье лето с 8-9 сентября. Ведь начало сентября было холодным и с ночными заморозками в большинстве областей страны. Однако уже сейчас в Украине значительно теплеет и мощный антициклон HERMELINDE подарит всем нам солнечную и спокойную погоду .

Бабье лето - период теплой и сухой погоды осенью связан с устойчивым антициклоном. Бабье лето может наступить как в сентябре, так и в октябре или даже ноябре, причем довольно часто оно наблюдается несколько раз в течение осеннего сезона. Согласно некоторым источникам, первое, так называемое "молодое бабье лето" наблюдается лишь после наступления осенних заморозков.

А вот последнее может отмечаться только в ноябре, перед наступлением морозов ".

Детали: Метеорологи отмечают, что явление бабьего лета известно во многих странах с умеренным климатом. К примеру, в Германии, Австрии, Швейцарии теплый период осенью называется "Altweibersommer" (что дословно переводится как "лето старых женщин").

В некоторых славянских странах - например, в Чехии, Польше, Словакии, Словении - этот период также известен как и украинское "бабье лето" и даже в произношении звучит похоже: на чешском языке - babí léto, польском - babie lato, словацкой babie leto.

В Болгарии и Сербии он известен как "цыганское лето" или "лето бедняка". В Швеции есть "Бритсоммар", в Финляндии этот период называется "intiaanikesä" и исторически он связан с днем ​​Святого Варфоломея - его день отмечают в конце августа. А вот в Ирландии "бабье лето" называют "fómhar beag na ngéanna", что дословно переводится как "маленькая осень гусей".

В умеренных широтах американского континента, куда можно отнести южную часть Бразилии, Аргентину, Чили и Уругвай - бабье лето известно как "Веранико", "Веранито" или "Веранилло" и буквально это означает "маленькое лето". Обычно наблюдается в начале осени - то есть в конце апреля - середине мая (в южном полушарии Земли сезонность противоположна той, которую мы имеем в северном полушарии).

В некоторых странах южной Европы (Португалия, Испания, Италия, Франция и Мальта), бабье лето ассоциируется с именинами или днями святых, такими как Тереза ​​Авильская и Святой Мартин.

В Турции бабье лето называют pastirma yazı, что означает лето пастрами (пастрами - мясной деликатес из говядины) и наблюдают его в ноябре, ведь именно этот месяц издавна считался лучшим временем для приготовления этого продукта.

Украинская правда

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