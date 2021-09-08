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В правительстве Чехии исключают локдаун во время новой волны эпидемии

Среда, 8 сентября 2021, 18:26

В правительстве Чехии объявили, что страну скоро ждет новая волна эпидемии коронавируса, но исключили всеобщий локдаун.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES.

За вторник 7 сентября в Чехии зарегистрировали 588 новых заражений - больше всего с 25 мая. Из них более 75% не были привиты от коронавируса. Штамм "Дельта" составляет 80% исследованных образцов.

Министр здравоохранения Адам Войтех заявил, что данные свидетельствуют о начале новой волны эпидемии. В то же время, отметил он, показатели госпитализаций существенно ниже, и есть надежда, что соотношение между количеством заражений и количеством людей, нуждающихся в лечении в больнице, будет другим.

"Не думаю, что нам придется прибегнуть к новому локдауну", - сказал Войтех, отметив, что единственным способом остановить эпидемию является вакцинация.

"Мы сейчас лучше готовы, локдауна не будет", - заявил также премьер-министр Андрей Бабиш.

Он добавил, что считает самой большой проблемой то, что до сих пор около 400 000 человек в возрасте от 60 лет не вакцинировались от коронавируса из-за нежелания делать это.

В настоящее время в Чехии полностью привиты от коронавируса 64% взрослых, и почти 66% привиты по крайней мере первой дозой.

Темы: Чехиялокдаун
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