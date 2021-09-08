Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Большинство немцев определились с голосом на выборах, социал-демократы лидируют

Среда, 8 сентября 2021, 19:19

Большинство немцев уже определились, за какую партию будут голосовать на федеральных выборах 26 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты соцопроса исследовательского института Civey на заказ Spiegel, проведенного в воскресенье.

Со своим выбором твердо определились 77% респондентов и 23% - не определились. Идентичного исследования этой же компании перед выборами 2017 года не проводили, но опрос исследовательской группы Wahlen тогда показал, что за неделю до голосования со своим выбором еще не определились около 40%.

Доля респондентов, уже определившихся с голосом, особенно высока среди сторонников Зеленых, Левых и AfD.

 

Среди топ-тройки политсил лидерство сохраняет SPD с 25%, "Христианско-демократический союз" готовы поддержать 23%, "Зеленых" - 17%.

Читайте также: Поворот влево: как в Германии сменился лидер гонки и какие последствия это будет иметь.

Темы: Германиясоциология
powered by lun.ua
Главное сегодня

Под Ткаченко шатается кресло министра культуры – источники

ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию до 2022 года

Задержанный оккупантами крымчанин оказался родственником зама Кулебы

видеоПортнов, Богдан и Вовк влияли на увольнение главы КСУ – СМИ

Новости 8 сентября: легализация криптовалют, операция с "вагнеровцами"

Комитет впервые выделил финансирование на Президентский университет

Все новости...
Германия
Германия обвинила РФ в кибератаках перед выборами в Бундестаг
Меркель выступает за начало переговоров с талибами
Германия раздаст миру 100 миллионов вакцин от коронавируса
Последние новости
08:17
Волна нарастает: 3 663 больных COVID и 61 смерть за сутки в Украине
08:00
Главные новости среды и ночи: легализация криптовалюты, операция с "вагнеровцами"
07:47
Открывали огонь из разного вооружения и запускали беспилотники: наемники РФ 11 раз нарушили "тишину"
07:02
Под Ткаченко шатается кресло министра культуры – источники
06:33
Празднование Рош га-Шана в Умани завершилось двумя уголовными делами
05:40
Количество новых больных COVID выросла на 600 тысяч
04:20
За сутки наблюдатели ОБСЕ насчитали более 1500 нарушений на Донбассе
03:10
В США готовят новые ограничения для борьбы с COVID-19
02:02
ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию до 2022 года
01:11
Меджлис призывает к консультациям участников Крымской платформы из-за задержаний на полуострове
Все новости...