Большинство немцев определились с голосом на выборах, социал-демократы лидируют

Большинство немцев уже определились, за какую партию будут голосовать на федеральных выборах 26 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты соцопроса исследовательского института Civey на заказ Spiegel, проведенного в воскресенье.

Со своим выбором твердо определились 77% респондентов и 23% - не определились. Идентичного исследования этой же компании перед выборами 2017 года не проводили, но опрос исследовательской группы Wahlen тогда показал, что за неделю до голосования со своим выбором еще не определились около 40%.

Доля респондентов, уже определившихся с голосом, особенно высока среди сторонников Зеленых, Левых и AfD.

Среди топ-тройки политсил лидерство сохраняет SPD с 25%, "Христианско-демократический союз" готовы поддержать 23%, "Зеленых" - 17%.

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