В США готовят новые ограничения для борьбы с COVID-19

Президент США Джо Байден намерен объявить о введении новых правил для противодействия распространению коронавирусной болезни.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, цитирует "Укринформ"

Детали: Речь идет о дополнительных ограничениях и другие мерах, которые необходимо будет соблюдать, несмотря на вакцинацию.

Псаки сообщила, что Байден объявит шесть шагов, которые будут новыми компонентами реагирования на пандемию.

Планируется, что изменятся требования к тестированию, будет введение специальных мандатов, а также введут отдельные меры по защите здоровья детей в школах.

О новых ограничених будет объявлено 9 сентября.