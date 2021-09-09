Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В США готовят новые ограничения для борьбы с COVID-19

Четверг, 9 сентября 2021, 03:10

Президент США Джо Байден намерен объявить о введении новых правил для противодействия распространению коронавирусной болезни.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, цитирует "Укринформ"

Детали: Речь идет о дополнительных ограничениях и другие мерах, которые необходимо будет соблюдать, несмотря на вакцинацию.

Псаки сообщила, что Байден объявит шесть шагов, которые будут новыми компонентами реагирования на пандемию.

Планируется, что изменятся требования к тестированию, будет введение специальных мандатов, а также введут отдельные меры по защите здоровья детей в школах.

О новых ограничених будет объявлено 9 сентября.

Темы: коронавирусСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

Уже не три, а пять-шесть: в Кабмине все больше кандидатов "на вылет"

Польша с 9 сентября открылась для украинцев

видео, фотоВ Раде драка: Тищенко напал на Лероса

В Европарламенте ответили президенту Эстонии про "20 лет до членства Украины в ЕС"

фотоАвтобус с хасидами попал в ДТП в Киевской области: есть погибший

"Слуга народа" Клочко: К приобретению недвижимости мамой отношения не имею

Все новости...
коронавирус
ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию до 2022 года
В Киеве полностью вакцинировались от COVID менее четверти жителей – МОЗ
В Киеве растет количество больных COVID
Последние новости
12:37
Ласковое окончание недели: в Украине еще будет +27°
12:24
Развитие рынка биогаза: Рада поддержала за основу законопроект
12:11
159 граждан Украины просят об эвакуации из Афганистана - МИД
12:03
инфографикаРынок земли: количество сделок пересекло отметку в 14 тысяч
12:02
Кулеба: мы готовы к нормандскому саммиту, главное, чтобы Лавров решился
12:01
Уже не три, а пять-шесть: в Кабмине все больше кандидатов "на вылет"
11:56
Польша с 9 сентября открылась для украинцев
11:55
COVID в Киеве: Новых больных еще больше
11:45
Вакцинированным людям не нужно самоизолироваться после контакта с больным COVID-19 – Минздрав
11:43
Обстрел на Луганщине: шесть украинских воинов получили акубаротравмы
Все новости...