В США готовят новые ограничения для борьбы с COVID-19
Четверг, 9 сентября 2021, 03:10
Президент США Джо Байден намерен объявить о введении новых правил для противодействия распространению коронавирусной болезни.
Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, цитирует "Укринформ"
Детали: Речь идет о дополнительных ограничениях и другие мерах, которые необходимо будет соблюдать, несмотря на вакцинацию.
Псаки сообщила, что Байден объявит шесть шагов, которые будут новыми компонентами реагирования на пандемию.
Планируется, что изменятся требования к тестированию, будет введение специальных мандатов, а также введут отдельные меры по защите здоровья детей в школах.
О новых ограничених будет объявлено 9 сентября.