Открывали огонь из разного вооружения и запускали беспилотники: наемники РФ 11 раз нарушили "тишину"

За минувшие сутки российские оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня и ранили двух украинских защитников.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: У Опытного и Авдеевки российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников.

Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также враг совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи Кряковки и Старогнатовки.

У Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также на Луганщине зафиксировано пролеты трех вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Состояние раненых, о которых сообщили накануне, средней тяжести. Они находятся в лечебном учреждении.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра, 9 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.