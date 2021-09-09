Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Открывали огонь из разного вооружения и запускали беспилотники: наемники РФ 11 раз нарушили "тишину"

Четверг, 9 сентября 2021, 07:47
Фото из открытых источников

За минувшие сутки российские оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня и ранили двух украинских защитников.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: У Опытного и Авдеевки российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников.

Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также враг совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи Кряковки и Старогнатовки.

У Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также на Луганщине зафиксировано пролеты трех вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Состояние раненых, о которых сообщили накануне, средней тяжести. Они находятся в лечебном учреждении.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра, 9 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Украинская правда
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЛукашенко ожидает подписания интеграции с Россией в октябре

В облцентрах установили еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД

Под обстрел на Луганщине попала следственная группа СБУ

фотоНовые обыски в Киеве: незаконная передача земли на Крещатике и Грушевского

фотоСнаряды боевиков попали в пятиэтажку на Луганщине

инфографика Путина терпеть не могут 81% украинцев

Все новости...
Последние новости
20:00
Захват банка в Грузии: грабителя задержали, заложники освобождены
19:42
Курс гривни к доллару и евро почти не изменился
19:28
видеоЛукашенко ожидает подписания интеграции с Россией в октябре
19:21
Кличко хочет, чтобы новый закон о столице оценили европейцы
19:11
Украинско-американские отношения излучают ненависть к РФ и русофобство – Песков
18:59
Суд арестовал начальника Летной академии: залог - полмиллиона
18:46
В облцентрах установили еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД
18:38
Под обстрел на Луганщине попала следственная группа СБУ
18:36
фотоВ Донецкой области должностные лица райпотребсоюза требовали 2 млн взятки
18:34
На Донбассе тяжело ранили украинского бойца
Все новости...