Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Открывали огонь из разного вооружения и запускали беспилотники: наемники РФ 11 раз нарушили "тишину"

Четверг, 9 сентября 2021, 07:47
Открывали огонь из разного вооружения и запускали беспилотники: наемники РФ 11 раз нарушили тишину
Фото из открытых источников

За минувшие сутки российские оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня и ранили двух украинских защитников.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: У Опытного и Авдеевки российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников.

Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также враг совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи Кряковки и Старогнатовки.

У Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также на Луганщине зафиксировано пролеты трех вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Состояние раненых, о которых сообщили накануне, средней тяжести. Они находятся в лечебном учреждении.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра, 9 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Последние новости
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
Все новости...
Реклама: