На Донбассе ранили двух бойцов ВСУ
Среда, 8 сентября 2021, 22:32
8 сентября вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", двое раненых.
Источник: оперативно-тактическая группировка "Схід"
Дословно: "В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.
После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - средней тяжести".
Детали: Отмечается, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС.
Украинская правда