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На Донбассе ранили двух бойцов ВСУ

Среда, 8 сентября 2021, 22:32
На Донбассе ранили двух бойцов ВСУ

8 сентября вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", двое раненых.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Схід"

Дословно: "В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - средней тяжести".

Детали: Отмечается, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСвойна
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