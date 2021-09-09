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Волна нарастает: 3 663 больных COVID и 61 смерть за сутки в Украине

Четверг, 9 сентября 2021, 08:17
Динамика распространения коронавируса в Украине, дашборд УП

За сутки 8 сентября в Украине зафиксировали 3 663 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 981 человека, умер 61 человек, выздоровели 1 546 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 342 ребенка (9,33%) и 63 медработника (1,72%).

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в г. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

За последние сутки протестировано: методом ПЦР – 27 895 человек, методом ИФА – 9 397 человек, экспресс-тестами – 25 438 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 306 939 человек, из них 2 217 563 человека выздоровели (96,13%), а 54 175 человек умерли (2,35%).

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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