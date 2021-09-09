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Лукашенко встретится с Путиным в Москве. Есть "две интриги"

Четверг, 9 сентября 2021, 08:32
Лукашенко и Путин, ТАСС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября в Москве проведет с президентом России Владимиром Путиным переговоры, темой которых будет продолжение интеграции Беларуси с Россией.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: В белорусской оппозиции называют 9 сентября "важным и опасным днем".

"Белорусский диктатор встречается с Путиным. Две основные интриги: 1) подпишет ли Лукашенко дорожную карту интеграции; 2) предоставит ли ему Кремль финансовую помощь", – написал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка в Twitter.

"Как бы то ни было, напомню: Лукашенко – никто. Все подписанные соглашения будут пересмотрены", – добавил он.

Этому предшествовало: На прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что глубокая интеграция с Россией не лишит Беларусь суверенитета. "Мы строим наши связи как два суверенных государства", – сказал он.

Также Лукашенко анонсировал получение Беларусью крупной партии военной техники из России. Выступая 1 сентября в Бобруйске, он заявил, что в ближайшее время будут доставлены десятки самолетов и систем противовоздушной обороны, в том числе, "вероятно", – ракетные системы С-400.

Напомним: В этом месяце российские и белорусские вооруженные силы намерены провести крупные совместные военные учения.

Темы: ЛукашенкоПутинРосcияБеларусь
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