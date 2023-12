Лукашенко встретится с Путиным в Москве. Есть "две интриги"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября в Москве проведет с президентом России Владимиром Путиным переговоры, темой которых будет продолжение интеграции Беларуси с Россией.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: В белорусской оппозиции называют 9 сентября "важным и опасным днем".

"Белорусский диктатор встречается с Путиным. Две основные интриги: 1) подпишет ли Лукашенко дорожную карту интеграции; 2) предоставит ли ему Кремль финансовую помощь", – написал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка в Twitter.

"Как бы то ни было, напомню: Лукашенко – никто. Все подписанные соглашения будут пересмотрены", – добавил он.

