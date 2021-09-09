Лукашенко встретится с Путиным в Москве. Есть "две интриги"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября в Москве проведет с президентом России Владимиром Путиным переговоры, темой которых будет продолжение интеграции Беларуси с Россией.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: В белорусской оппозиции называют 9 сентября "важным и опасным днем".

"Белорусский диктатор встречается с Путиным. Две основные интриги: 1) подпишет ли Лукашенко дорожную карту интеграции; 2) предоставит ли ему Кремль финансовую помощь", – написал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка в Twitter.

"Как бы то ни было, напомню: Лукашенко – никто. Все подписанные соглашения будут пересмотрены", – добавил он.

Today is an important & rather perilous day. Belarus' dictator meets Putin. The two main intrigues are 1) will Lukashenka sign the integration roadmaps 2) will Kremlin sponsor him. No matter what, let me remind you - Lukashenka is nobody. All signed agreements will be reviewed. pic.twitter.com/R3tu5lHHNK — Franak Viačorka (@franakviacorka) September 9, 2021

Этому предшествовало: На прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что глубокая интеграция с Россией не лишит Беларусь суверенитета. "Мы строим наши связи как два суверенных государства", – сказал он.

Также Лукашенко анонсировал получение Беларусью крупной партии военной техники из России. Выступая 1 сентября в Бобруйске, он заявил, что в ближайшее время будут доставлены десятки самолетов и систем противовоздушной обороны, в том числе, "вероятно", – ракетные системы С-400.

Напомним: В этом месяце российские и белорусские вооруженные силы намерены провести крупные совместные военные учения.