Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Газпром" хочет запустить "Северный поток-2" 1 октября - СМИ

Четверг, 9 сентября 2021, 09:02
Газпром хочет запустить Северный поток-2 1 октября - СМИ
Фото ТАСС

Российский монополист "Газпром" планирует начать подачу природного газа по "Северному потоку-2" со следующего месяца.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, передает "Европейская правда".

Российский газовый гигант хочет начать транспортировку топлива через первый участок линии "Северный поток-2" в Германию 1 октября. Сроки фактических поступлений в газовую сеть Европы все еще будут зависеть от решения немецкого регулятора.

"Северный поток-2" приблизился к началу эксплуатации этой неделе, когда его владелец сказал, что последняя труба второй линии была сварена и должна быть опущена на морское дно. Следующим шагом будет соединение датской и немецкой секций перед вводом в эксплуатацию.

"Газпром" нацелен на поток газа через обе линии под Балтийским морем до 1 декабря, сказали источники. Компания уже заявила, что в этом году трубопровод сможет провести 5,6 млрд кубометров топлива.

Безусловно, "Северному потоку 2" все еще нужно получить техническую сертификацию и страхование, что может быть сложным из-за санкций США, введенных в прошлом году. Оператору также требуется предварительное разрешение от немецкого регулятора, который сейчас рассматривает заявку "Северного потока-2" на статус независимого оператора системы передачи.

Первоначально ожидалось, что "Северный поток-2" будет запущен в 2019 году, однако из-за санкций США строительство задержалось.

Перспективы завершения изменились после того, как президент Джо Байден в мае решил отменить некоторые санкции, а затем заключил соглашение с Германией, в котором Россию предупредили о последствиях, если она попытается использовать энергию как оружие против Украины.

Темы: Северный поток-2РосcиягазЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Северный поток-2
Следователи ФРГ и Швеции планируют завершить расследование по "Северным потокам" осенью - СМИ
ЦРУ предостерегало Украину от подрыва "Северных потоков" после предупреждения Нидерландов - СМИ
Зеленский прокомментировал материал WP о "плане Украины" по подрыву "Северных потоков"
Последние новости
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
Все новости...
Реклама: