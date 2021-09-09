Снаряды падают в 2 км от станции – на Донетчине ограничили движение поездов

Из-за обстрелов, начавшихся в четверг утром в районе станции Скотувата Донецкой железной дороги, "Укрзализныця" ограничила движение пригородных поездов на направлении Константиновка – Донецк.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "9 сентября около 8:00 в районе станции Скотувата Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории. Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции.

Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуировали в укрытие".

Детали: До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман – Скотувата – Лозова и №6003/6004 Изюм – Скотувата – Святогорск ограничено до станции Фенольная.

Пассажиров призывают внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации.