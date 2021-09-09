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В Харькове разоблачили медучреждение, которое продавало поддельные результаты ПЦР-тестов

Четверг, 9 сентября 2021, 11:39
В Харькове разоблачили медучреждение, которое продавало поддельные результаты ПЦР-тестов

В Харьковской области работники частного медучреждения подделали результаты ПЦР-тестов и вносили недостоверные данные в медицинскую систему ЕСОЗ, данные из которой попадали в приложение "Дома".

Источник: пресс-служба прокуратуры Харьковской области

Дословно: "В ходе следствия установлено, что работники одного из харьковских частных медицинских учреждений подделывали результаты ПЦР-тестов и вносили недостоверную информацию в приложение "Действуй дома".

Детали: Организаторы работали в сговоре с туристическими агентствами, которые помогали им в поиске клиентов.

"Услугу" предлагали людям, которые намеревались выехать за границу или вернуться, для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.

Справки выдавались без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования.

 

Отмечается, что в число клиентов медучреждения входили и такие люди, которые имели положительный результат на COVID-19.

Во время обысков в лабораториях этого медучреждения обнаружили и изъяли официальную документацию, печати, сфальсифицированные справки о результатах ПЦР тестов, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

 

Уголовное производство в отношении работников частного медучреждения осуществляется по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 325 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

 

Украинская правда
Темы: ХарьковкоронавирусCovid-2019вакцинация
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