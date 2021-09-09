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Обстрел на Луганщине: шесть украинских воинов получили акубаротравмы

Четверг, 9 сентября 2021, 11:43
иллюстративное фото

В результате обстрела российско-оккупационных войск 8 сентября на Луганщине, шестеро украинских защитников получили акубаротравму.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "8 сентября вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к очередному нарушению режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в районе населенного пункта Кряковка.

В ответ украинские защитники открывали огонь из  не запрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения".

Детали: Сообщается, что после обстрела шестерых защитников обследовали врачи военно-медицинского госпиталя и установили предварительный диагноз - акубаротравма (повреждение уха вследствие контузии -ред).

Для детального обследования и установления окончательного диагноза военнослужащих, получивших травмы - направили в ВМКЦ Северного региона Харькова.

Отмечается, что состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: войнаЛуганская область
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