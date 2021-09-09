Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Польша с 9 сентября открылась для украинцев

Четверг, 9 сентября 2021, 11:56
фото из открытых источников

Польша добавила граждан Украины в перечень лиц, которым с 9 сентября разрешен въезд в страну, в том числе с целью туризма.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве.

"Польша с 9 сентября добавила украинцев в категорию лиц, которым разрешен въезд, в том числе с целью туризма", - сказал он.

При этом от обязанности прохождения карантина освобождены вакцинированные от COVID-19 (при наличии англоязычного/польскоязычного документального подтверждения о полном курсе вакцинации зарегистрированной в ЕС вакциной - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson), а также те, кто переболел COVID-10 и может это документально подтвердить.

Для тех, кто въезжает по ПЦР-тесту, действует требование 10-дневного карантина.

Срок 10-дневного карантина будет сокращен при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, выполненного не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши.

Это правило касается также детей, пересекающих внешнюю границу ЕС на въезд в Польшу.

Всего, как отметил министр, сейчас для украинцев в той или иной степени открыты 133 страны мира.

Напомним, правительство Чехии разрешило въезд гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Читайте также: Отпуск в Европе: кто еще планирует пускать туристов из Украины и как попасть в "закрытые" страны.

Темы: Польша
powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов говорит, что армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда

США отреагировали на отставку независимых членов набсовета "Нафтогаза"

В Киеве проводят рейды по контролю масочного режима – КГГА

Путин с Лукашенко договорились об интеграции и общих рынках

Новости 9 сентября: драка в Раде, ссора в Офисе президента

видеоЛукашенко ожидает подписания интеграции с Россией в октябре

Все новости...
Польша
ДТП с украинцами в ​​Польше: консул рассказал о тяжелом состоянии пострадавших
Еврокомиссия просит Суд ЕС финансово наказать Польшу за судебную реформу
В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик, 7 пострадавших
Последние новости
05:12
Пандемия: США, Великобритания и Бразилия обнаружили больше всего больных
04:03
Блинкен подтвердил, что США поддерживают регулярные контакты с талибами
03:19
Байден хочет, чтобы работодатели обеспечили вакцинацию своих работников
02:45
Данилов говорит, что армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда
01:58
Почти 90 школьников отравились в Хмельницком
00:59
США отреагировали на отставку независимых членов набсовета "Нафтогаза"
00:24
"Схемы" нашли возможные нарушения во время конкурса на голову БЭБ
23:53
Украинцы взяли еще 2, 3 и 4 места в финалах Бриллиантовой лиги
23:11
В Киеве проводят рейды по контролю масочного режима – КГГА
22:42
Во Франции по ошибке вакцинировали от коронавируса нескольких школьников младше 12 лет
Все новости...