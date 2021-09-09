Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве установят памятник борща, ищут место

Четверг, 9 сентября 2021, 13:01

Киевские власти планируют установить в столице памятник борща для популяризации гастротуризму.

Источник: сообщение КГГА

Детали: Инициатором установки скульптуры называют шеф-повара Евгения Клопотенка.

По его словам "в Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и т.п., однако пока нет современной наполненной содержанием скульптуры борща".

Заместитель городского головы Владимир Бондаренко заявил, что городская власть поддерживает такие общественные инициативы по популяризации украинской кухни в мире.

Сейчас киевлянам предлагают выбрать место для установки скульптуры. Впоследствии будет объявлено о проведении открытого конкурса среди скульпторов на лучшую идею скульптуры борща.

Прямая речь Бондаренко: "Необходимо ценить нашу идентичность и демонстрировать миру украинские культурные достояния. Сейчас город предлагает киевлянам определить наиболее удачную локацию для размещения скульптуры. Мы должны развивать гастротуризм, а новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда".

Темы: Киевтуризм
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве проводят рейды по контролю масочного режима – КГГА

Путин с Лукашенко договорились об интеграции и общих рынках

Новости 9 сентября: драка в Раде, ссора в Офисе президента

видеоЛукашенко ожидает подписания интеграции с Россией в октябре

Украинско-американские отношения излучают ненависть к РФ и русофобство – Песков

В облцентрах установили еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД

Все новости...
Киев
Уже не три, а пять-шесть: в Кабмине все больше кандидатов "на вылет"
COVID в Киеве: Новых больных еще больше
В Киеве полностью вакцинировались от COVID менее четверти жителей – МОЗ
Последние новости
00:24
"Схемы" нашли возможные нарушения во время конкурса на голову БЭБ
23:53
Украинцы взяли еще 2, 3 и 4 места в финалах Бриллиантовой лиги
23:11
В Киеве проводят рейды по контролю масочного режима – КГГА
22:42
Во Франции по ошибке вакцинировали от коронавируса нескольких школьников младше 12 лет
22:17
Путин с Лукашенко договорились об интеграции и общих рынках
21:59
Новости экономики: цены продолжают расти, НБУ "закручивает гайки"
21:41
фотоТалибы зашли в посольство Норвегии: нашли лыжи, коллекцию вин, фильмы и книги
21:24
ВСК Рады завершила работу по "вагнеровцам"
20:57
Новости 9 сентября: драка в Раде, ссора в Офисе президента
20:39
Цены на газ в Европе достигли 700 долларов за тысячу кубов
Все новости...