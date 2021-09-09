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В Киеве установят памятник борща, ищут место

Четверг, 9 сентября 2021, 13:01
В Киеве установят памятник борща, ищут место

Киевские власти планируют установить в столице памятник борща для популяризации гастротуризму.

Источник: сообщение КГГА

Детали: Инициатором установки скульптуры называют шеф-повара Евгения Клопотенка.

По его словам "в Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и т.п., однако пока нет современной наполненной содержанием скульптуры борща".

Заместитель городского головы Владимир Бондаренко заявил, что городская власть поддерживает такие общественные инициативы по популяризации украинской кухни в мире.

Сейчас киевлянам предлагают выбрать место для установки скульптуры. Впоследствии будет объявлено о проведении открытого конкурса среди скульпторов на лучшую идею скульптуры борща.

Прямая речь Бондаренко: "Необходимо ценить нашу идентичность и демонстрировать миру украинские культурные достояния. Сейчас город предлагает киевлянам определить наиболее удачную локацию для размещения скульптуры. Мы должны развивать гастротуризм, а новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевтуризм
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