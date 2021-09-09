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Полиция будет проводить "рейды" для контроля ношения масок – МОЗ

Четверг, 9 сентября 2021, 14:54
Полиция будет проводить рейды для контроля ношения масок – МОЗ
Иллюстративное фото из открытых источников

Полицейские будут контролировать соблюдение масочного режима и других противоэпидемических мер, заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Источник: Игорь Кузин в интервью медицинской экспертке ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой

Прямая речь: "Я уверен, что они будут это делать. Сейчас такие нормы прописаны в каждой зоне (эпидемической опасности – ред.). Мы уже несколько раз общались с Национальной полицией.

Мы будем начинать с показательных рейдов. Мы действительно понимаем, что в аэропорту "Борисполь" сейчас не контролируется абсолютно ничего... Поэтому мы будем вводить механизм таких рейдов на критические объекты (инфраструктуры), и делать это также на уровне областей для того, чтобы работать вместе с Национальной полицией и помогать им фиксировать такие случаи (когда масочный режим нарушается – ред.)".

Детали: Кузин отметил, что с Национальной полицией сейчас "прорабатываются более жесткие меры по отношению к контролю использования средств индивидуальной защиты".

Напомним: Ношение масок обязательно в транспорте и общественных местах: магазинах, кионтеатрах т.д., но люди часто снимают их или приспускают, нарушая рекомендации.

Даже после перехода Украины в зеленую зоне эпидемической опасности требование надевать маски в местах скопления людей не отменяли, а сейчас власти готовятся к усилению карантина в связи с очередным ухудшением эпидемической ситуации.

Алена Рощенко, УП

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Темы: карантинэпидемияCovid-2019полицияМинздрав
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