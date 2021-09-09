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Путина терпеть не могут 81% украинцев

Четверг, 9 сентября 2021, 15:11
Путина терпеть не могут 81% украинцев

По результатам опроса соцгруппы "Рейтинг" к президенту России Владимиру Путину негативно относятся 81% украинцев.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг" от 2-4 сентября

Дословно: "Отношение к руководству Беларуси и России среди украинцев преимущественно негативное. Так, к Александру Лукашенко отрицательно относятся 59% опрошенных, положительно - 34%. При этом, за последний год отношение к президенту Беларуси ухудшилось с 45 до 34%, а за последние два года - вдвое (с 67 до 34%).

К Владимиру Путину негативно относятся 81% украинцев, положительно - только 15%".

Детали: Отмечается, что среди ключевых мировых лидеров лучше всего украинцы относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель (73% - положительно, 19% - отрицательно) и президенту США Джозефу Байдену (64% - положительно, 19% - отрицательно).

При этом за последние несколько месяцев отношение к Байдену несколько улучшилось, а к Меркель - несколько ухудшилось.

Президента Франции Эммануэля Макрона положительно оценили 57%, отрицательно - 19%, затруднились оценить или не знают такого - 23%.

 

Президента Польши Анджея Дуду положительно оценили 54%, отрицательно - 10%, затруднились оценить или не знают такого - 37%.

Кроме того, за последние 5 месяцев количество информированных о "Крымской платформе", выросло с 45% в апреле до 66% в сентябре.

 

Исследование проводилось 2-4 сентября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 2%. Сроки проведения: 2-4 сентября 2021 года.

Украинская правда

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Темы: ПутинопроссоциологияУкраина
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