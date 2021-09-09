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СНБО по указу Зеленского разрабатывает Стратегию морской безопасности

Четверг, 9 сентября 2021, 16:17

Совет национальной безопасности и обороны по указу президента Владимира Зеленского разрабатывает 10-летнюю стратегию развития украинских Военно-морских сил.

Источник: сайт СНБО по результатам заседания межведомственной рабочей группы по разработке Стратегии морской безопасности в Аппарате СНБО

Дословно: "По результатам заседания принято протокольное решение о принятии за основу структуры Стратегии морской безопасности Украины и утверждении плана подготовки проекта Стратегии".

Детали: Сообщается, что при разработке стратегии учли все необходимые отечественные законы и нормативно-правовые акты, международные документы по морскому праву, а также опыт ведущих стран мира по разработке и имплементации соответствующих стратегий.

На заседании отметили, что морская безопасность Украины должна строиться на принципах внутренней интегрированности и международного сотрудничества.

В частности, морская безопасность Украины должна рассматриваться в контексте безопасности Балто-Черноморского региона и международной морской безопасности, поскольку агрессивные действия РФ в Черном и Азовском морях несут угрозу не только нашей безопасности.

Предыстория:

  • 8 сентября Зеленский подписал указ относительно развития Военно-Морских Сил ВСУ до 2031 года. 

Украинская правда
Темы: СНБОВооруженные силы
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