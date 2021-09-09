Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве иностранец прыгал по крышам автомобилей в пробке

Четверг, 9 сентября 2021, 16:42
В Киеве иностранец прыгал по крышам автомобилей в пробке

В столице студент-иностранец перепрыгивал с крыши одного автомобиля на другую в то время, когда транспортные средства тянулись в пробке: ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: полиция Киева, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Отмечается, что по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на проспекте Победы неизвестный мужчина прыгает по автомобилям. По указанному адресу прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

На месте происшествия правоохранители обнаружили нескольких автовладельцев, которые сами задержали правонарушителя.

Правоохранители говорят, что задержанный был с явными признаками наркотического опьянения, поэтому его передали медицинским работникам.

До утра злоумышленник находился в больнице. Указано, что сейчас его задержали и доставили в территориальный отдел полиции для проведения следственных действий.

Сообщается, что правонарушителем оказался студент-иностранец (по данным источника УП - нигериец -ред.), который недавно попал в поле вспашет полицейских из-за незаконного хранения наркотических средств.

Дословно полиция: "Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. По процессуальному согласованию с окружной прокуратурой решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
Все новости...
Реклама: