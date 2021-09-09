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В Киеве иностранец прыгал по крышам автомобилей в пробке

Четверг, 9 сентября 2021, 16:42

В столице студент-иностранец перепрыгивал с крыши одного автомобиля на другую в то время, когда транспортные средства тянулись в пробке: ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: полиция Киева, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Отмечается, что по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на проспекте Победы неизвестный мужчина прыгает по автомобилям. По указанному адресу прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

На месте происшествия правоохранители обнаружили нескольких автовладельцев, которые сами задержали правонарушителя.

Правоохранители говорят, что задержанный был с явными признаками наркотического опьянения, поэтому его передали медицинским работникам.

До утра злоумышленник находился в больнице. Указано, что сейчас его задержали и доставили в территориальный отдел полиции для проведения следственных действий.

Сообщается, что правонарушителем оказался студент-иностранец (по данным источника УП - нигериец -ред.), который недавно попал в поле вспашет полицейских из-за незаконного хранения наркотических средств.

Дословно полиция: "Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. По процессуальному согласованию с окружной прокуратурой решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы".

Украинская правда
Темы: Киевполиция
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