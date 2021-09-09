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Новые обыски в Киеве: незаконная передача земли на Крещатике и Грушевского

Четверг, 9 сентября 2021, 17:26
Новые обыски в Киеве: незаконная передача земли на Крещатике и Грушевского
фото столичной прокуратуры

Столичные правоохранители выявили факты злоупотребления служебным положением должностными лицами КГГА при передаче в пользование частному обществу земельных участков и помещения коммунальной собственности в центре Киева.

Источник: ГБР, Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, должностные лица Киевской городской администрации передали недвижимость, расположенную на улицах Крещатик и Михаила Грушевского, по заниженной стоимости и без проведения аукциона. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн гривен, отмечают в ГБР.

Указано, что должностные лица КГГА провели эту сделку под предлогом внесения изменений в инвестиционный договор, нарушив требования Программы социально-экономического и культурного развития города Киева, в результате чего причинен материальный ущерб территориальной общине столицы.

9 сентября правоохранители проводят обыски в структурных подразделениях КГГА, в частности в Департаменте экономики и инвестиций и Департаменте земельных ресурсов.

 

Проверяется причастность к сделке депутатов Киевского городского совета.

Украинская правда

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Темы: КиевГБРпрокуратура
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