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Кличко хочет, чтобы новый закон о столице оценили европейцы

Четверг, 9 сентября 2021, 19:21

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что перед принятием закона о столице, в котором будет новая процедура назначения главы КГГА, следует получить экспертную оценку от Венецианской комиссии.

Источник: Кличко в комментарии корреспонденту "Украинской правды"

Прямая речь Кличко: "Если закон (о столице - ред.) будет принят, то он должен пройти как минимум Венецианскую комиссию... чтобы он соответствовал европейским критериям самоуправления".

"Я буду бороться исключительно в правовом поле... на сегодняшний день мэрия есть. Есть мэр в Киеве. А председатель КГГА он где-то прописан на Троещине и в его обязанности входит очень мало вопросов, которые могут влиять на деятельность. Поверьте мне, я подготовился таким образом, чтобы город ни в коем случае не пришел к коллапсу".

Детали: Кличко также отметил, что встречался с президентом Владимиром Зеленским около полугода назад.

Предыстория: В среду в "Слуге народа" заявили, что комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства планирует через несколько недель подготовить законопроект о столице к рассмотрению во втором чтении на пленарном заседании Верховной Рады.

Украинская правда
Темы: Киев
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