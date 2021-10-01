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СМИ: Северная Корея испытала новую зенитную ракету

Пятница, 1 октября 2021, 01:40
СМИ: Северная Корея испытала новую зенитную ракету

30 сентября Северная Корея провела испытательный пуск новой зенитной ракеты.

Источник: AFP со ссылкой на государственное информационное агентство Северной Кореи Korean Central News Agency, Reuters

Детали: В KCNA сообщили, что "замечательные боевые характеристики" ракеты "были подтверждены внедрением новых ключевых технологий".

Академия оборонных наук, разработчик военного оружия, заявила, что испытания были направлены на подтверждение практической функциональности пусковой установки ракеты, радара, комплексной боевой командирской машины и боевых характеристик.

Что предшествовало: 29 сентября Северная Корея заявила о запуске новой гиперзвуковой ракеты, которая могла быть оружием нового типа. Северная Корея выпустила ракету в направлении моря у своего восточного побережья.

Напомним: КНДР 15 сентября осуществила запуск двух баллистических ракет в Японское море. Северной Корее запрещена любая деятельность с баллистическими ракетами в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, хотя Пхеньян заявил, что она направлена ​​на усиление самообороны от угроз, исходящих от Южной Кореи и Штатов.

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Темы: Северная Корея
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