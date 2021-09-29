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КНДР заявила про запуск гіперзвукової ракети

Середа, 29 вересня 2021, 03:46
Фото: nknews

Північна Корея заявила про запуск нової гіперзвукової ракети, яка могла бути зброєю нового типу.

ДжерелоReuters із посиланням на ЗМІ КНДР

Деталі: Північна Корея випустила ракету в напрямку моря біля свого східного узбережжя.

Згідно з повідомленням, лідер КНДР Кім Чен Ин не інспектував запуск.

"У першому випробувальному запуску вчені національної оборони підтвердили навігаційний контроль і стабільність ракети", - йдеться в офіційному повідомленні.

Крім того, зазначається, що ракета Hwasong-8 виконала свої технічні цілі, "включаючи керуючу маневреність і характеристики ковзання польоту відокремленої гіперзвукової бойової частини".

Повідомляється і про те, що в ракетах серії Hwasong використовуються двигуни на рідкому паливі. Йдеться також і про те, що "це перше випробування ракети з рідким паливом у Північній Кореї з листопада 2017 року".

Нагадаємо: Північна Корея в березні запустила в Японське море заборонені Радбезом ООН дві балістичні ракети.

Теми: КНДР


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