КНДР заявила про запуск гіперзвукової ракети
Північна Корея заявила про запуск нової гіперзвукової ракети, яка могла бути зброєю нового типу.
Джерело: Reuters із посиланням на ЗМІ КНДР
Деталі: Північна Корея випустила ракету в напрямку моря біля свого східного узбережжя.
Згідно з повідомленням, лідер КНДР Кім Чен Ин не інспектував запуск.
"У першому випробувальному запуску вчені національної оборони підтвердили навігаційний контроль і стабільність ракети", - йдеться в офіційному повідомленні.
Крім того, зазначається, що ракета Hwasong-8 виконала свої технічні цілі, "включаючи керуючу маневреність і характеристики ковзання польоту відокремленої гіперзвукової бойової частини".
Повідомляється і про те, що в ракетах серії Hwasong використовуються двигуни на рідкому паливі. Йдеться також і про те, що "це перше випробування ракети з рідким паливом у Північній Кореї з листопада 2017 року".
Нагадаємо: Північна Корея в березні запустила в Японське море заборонені Радбезом ООН дві балістичні ракети.