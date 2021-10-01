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Грузовой космический корабль SpaceX приводнился у Флориды

Пятница, 1 октября 2021, 06:13

Грузовой космический корабль многоразового использования Cargo Dragon американской компании SpaceX приводнился у Флориды.

Источник: SpaceX, "Интерфакс-Украина"

Детали: В четверг корабль отстыковался от Международной космической станции, в составе которой провел месяц.

Как отмечается, Cargo Dragon доставляет на Землю свыше 2 тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на МКС.

Сейчас он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю. Это уже 23-й полет Cargo Dragon SpaceX к МКС. Как отмечается, это третья миссия модифицированного варианта корабля - Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи традиционного захвата рукой-манипулятором Canadarm2. Новый грузовой корабль рассчитан на пять полетов к МКС и обратно вместо трех.

Напомним: 19 сентября у побережья Флориды приводнилась капсула SpaceX с четырьмя туристами миссии Inspiration4.

Темы: космос
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