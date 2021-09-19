Туристи місії SpaceX повернулися на Землю

Капсула SpaceX з чотирма туристами місії Inspiration4 приводнилася в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Джерело: SpaceX, The New York Times, AP

Деталі: Коментатори SpaceX сказали, що мине близько години, перш ніж астронавти почнуть виходити з капсули.

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