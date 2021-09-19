Туристи місії SpaceX повернулися на Землю
Неділя, 19 вересня 2021, 02:21
Капсула SpaceX з чотирма туристами місії Inspiration4 приводнилася в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.
Джерело: SpaceX, The New York Times, AP
Деталі: Коментатори SpaceX сказали, що мине близько години, перш ніж астронавти почнуть виходити з капсули.
Splashdown! Welcome back to planet Earth, @Inspiration4x! pic.twitter.com/94yLjMBqWt— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021
Передісторія:
- 16 вересня четверо цивільних відправилися в космос з місією Inspiration4 - першого цивільного космічного польоту SpaceX.
- Космонавти відправилися на борту ракети SpaceX Falcon 9 і космічного корабля Dragon з стартового комплексу 39A в Космічному центрі Кеннеді у Флориді.
- Inspiration4 очолює Джаред Ісаакман, засновник і генеральний директор Shift4 Payments. До нього приєдналися медик Гейлі Арсено; ветеран ВПС і інженер з аерокосмічних даних Кріс Семброскі; пілотка корабля - геофізик, підприємець Шон Проктор.