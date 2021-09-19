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Туристи місії SpaceX повернулися на Землю

Неділя, 19 вересня 2021, 02:21
Туристи місії SpaceX повернулися на Землю
Капсула SpaceX летить з допомогою парашутів

Капсула SpaceX з чотирма туристами місії Inspiration4 приводнилася в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Джерело: SpaceX, The New York Times, AP

Деталі: Коментатори SpaceX сказали, що мине близько години, перш ніж астронавти почнуть виходити з капсули.

Передісторія:

  • 16 вересня четверо цивільних відправилися в космос з місією Inspiration4 - першого цивільного космічного польоту SpaceX.
  • Космонавти відправилися на борту ракети SpaceX Falcon 9 і космічного корабля Dragon з стартового комплексу 39A в Космічному центрі Кеннеді у Флориді.
  • Inspiration4 очолює Джаред Ісаакман, засновник і генеральний директор Shift4 Payments. До нього приєдналися медик Гейлі Арсено; ветеран ВПС і інженер з аерокосмічних даних Кріс Семброскі; пілотка корабля -  геофізик, підприємець Шон  Проктор.

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Теми: космос
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