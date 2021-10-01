"Схемы": "Антонов" переплачивает за заправку своих самолетов, отвергая предложения подешевле

ГП "Антонов" систематически переплачивает за заправку своих самолетов, отклоняя или игнорируя имеющиеся дешевые предложения, в том числе направления от аэропортов.

Источник: "Схемы"

Детали: Отмечается, что компания выбирает посреднические хендлинговые фирмы. В частности, обслуживая свои грузовые самолеты при выполнении международных перевозок, ГП начало чаще обращаться к Click Aviation Network и Cargo Air Chartering, а впоследствии - Jetex.

Ценовые предложения этих компаний по сравнению с другими были дороже.

В частности, заправляясь в аэропорту Бангора топливом Click Aviation Network, ГП заплатило 758 долларов за тонну - при этом в компании Irving Oil Limited, которая тогда же предложила свои услуги "Антонову", стоимость тонны горючего составляла 611 долларов.

Заправившись в аэропорту города Шатору через компанию Cargo Air Chartering, ГП заплатило более 1000 долларов за тонну горючего. В письме предложения в адрес "Антонова" от самого аэропорта Шатору расценки на топливо того же месяца составили 698 долларов за тонну. Таким образом, потери ГП только на этой закупки составляли более 13 тысяч долларов.

Стоимость горючего для "Антонова" от Jetex составляла 1120 долларов за тонну, в то же время стоимость горючего от хэндлинговой компании AEG FUELS тогда же - 743,4 долларов за тонну. Если бы "Антонов" закупил топливо напрямую у AEG FUELS, государственное предприятие могло бы сэкономить миллион гривен. Jetex, как сообщается, продолжает работать в оккупированном Крыму, обслуживая перелеты из Симферополя.

Сообщается, что руководитель авиатранспортного подразделения ГП "Антонов" Михаил Харченко опроверг нарушения, заявив, что "эти факты вырваны из контекста".

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