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12 тысяч больных COVID за сутки в Украине, более 10% – на Харьковщине

Пятница, 1 октября 2021, 08:17
Динамика COVID в Украине, УП

За сутки 30 сентября в Украине зафиксировали 12 034 случая заболевания коронавирусной болезнью и 172 смерти от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2 637 человек, выздоровели 3 264 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания в этот четверг зарегистрировали в Харьковской (1 225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

Среди 12 тысяч новых больных 1 059 детей и 248 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 89 002 человека, методом ИФА – 10 265 человек, экспресс-тестами – 33 178 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 435 413 человек, из них выздоровели 2 258 455 человек, умерли 56 446 человек.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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