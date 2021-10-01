Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спикер парламента Грузии опроверг информацию о приезде Саакашвили

Пятница, 1 октября 2021, 11:56

Спикер парламента Грузии Каха Кучава назвал информацию о возвращении Михеила Саакашвили несерьезной и призвал СМИ воздержаться от "распространения ложной информации".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Рустави 2".

"Мы не можем серьезно комментировать легкомысленные действия человека. Факт в том, что он не в Грузии, это фейковое видео и эмоции, чтобы подогреть общество. Хочу обратиться ко всем, прежде всего, к вам, вы не должны были распространять ложную информацию", - сказал Кучава журналистам на брифинге.

Председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михеил Сарджвеладзе заявил, что, по официальным источникам, Саакашвили не пересекал границу Грузии.

"Я не думаю, что на основе этих распространенных видеороликов мы можем предположить, что он здесь. Министерство внутренних дел сделало заявление, что он не попадал в Грузию ни через один из контрольно-пропускных пунктов, поэтому это официальная информация, и мы определенно можем ей доверять", - сказал он.

Напомним, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в страну. Он также опубликовал два видео, в которых заявил, что находится на улицах Батуми.

Однако съемка ведется в темное время суток и определить по видео, действительно ли это Батуми, невозможно.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГрузияСаакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Грузия
Посол США при НАТО не видит изменений в отношении Альянса к Грузии
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Последние новости
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
Все новости...
Реклама: