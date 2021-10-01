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Спикер парламента Грузии опроверг информацию о приезде Саакашвили

Пятница, 1 октября 2021, 11:56

Спикер парламента Грузии Каха Кучава назвал информацию о возвращении Михеила Саакашвили несерьезной и призвал СМИ воздержаться от "распространения ложной информации".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Рустави 2".

"Мы не можем серьезно комментировать легкомысленные действия человека. Факт в том, что он не в Грузии, это фейковое видео и эмоции, чтобы подогреть общество. Хочу обратиться ко всем, прежде всего, к вам, вы не должны были распространять ложную информацию", - сказал Кучава журналистам на брифинге.

Председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михеил Сарджвеладзе заявил, что, по официальным источникам, Саакашвили не пересекал границу Грузии.

"Я не думаю, что на основе этих распространенных видеороликов мы можем предположить, что он здесь. Министерство внутренних дел сделало заявление, что он не попадал в Грузию ни через один из контрольно-пропускных пунктов, поэтому это официальная информация, и мы определенно можем ей доверять", - сказал он.

Напомним, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в страну. Он также опубликовал два видео, в которых заявил, что находится на улицах Батуми.

Однако съемка ведется в темное время суток и определить по видео, действительно ли это Батуми, невозможно.

Темы: ГрузияСаакашвили
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